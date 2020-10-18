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18.10.2020 - 14:25 | | AA

Pakistan'da facia... Toprak kaymasında 16 kişi öldü!

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir minibüsün, heyelan nedeniyle toprağın altında kalması sonucu 16 kişi öldü.

Pakistan'da facia... Toprak kaymasında 16 kişi öldü!

Pakistan basınındaki haberlere göre, Rawalpindi'den Skardu'ya gitmekte olan bir minibüs, dağlık yolda kayan toprağın altında kaldı. 

Gilgit-Baltistan'a bağlı Rondu Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Miraj Alam, yaptığı açıklamada, 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

 Alam, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. 

Pakistan'da muson yağışlarının ardından özellikle dağlık ve engebeli bölgelerdeki sellerin yol açtığı toprak kaymalarına sıkça rastlanıyor.

 

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