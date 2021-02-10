Paris’in gözyaşları

Hilton, yatılı okurken görevlilerin fiziksel ve sözlü istismarına uğradığını, duş alırken izlendiğini, ellerinin zincirlendiğini anlattı. Daha önce okulun kapatılmasını isteyen Hilton, “Kâbus gibiydi, kendimi mahkûm gibi hissediyordum” demişti. Michael
Jackson’ın kızı Paris Jackson da bu okulda okurken istismara uğradığını söylemişti.
Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinasıKonya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.