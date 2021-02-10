Paris’in gözyaşları

Hilton, yatılı okurken görevlilerin fiziksel ve sözlü istismarına uğradığını, duş alırken izlendiğini, ellerinin zincirlendiğini anlattı. Daha önce okulun kapatılmasını isteyen Hilton, “Kâbus gibiydi, kendimi mahkûm gibi hissediyordum” demişti. Michael

Jackson’ın kızı Paris Jackson da bu okulda okurken istismara uğradığını söylemişti.