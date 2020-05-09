Peru'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 1714'e çıktı

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 87 artarak 1714'e, vaka sayısı ise 3 bin 321 artarak 61 bin 847'ye ulaştı.

Peru'da acil durum ve karantina süresi 24 Mayıs'a kadar uzatıldı

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, basına yaptığı açıklamada, sosyal izolasyon tedbirleri sayesinde virüsün yayılmasının azaldığına işaret ederek, "Vaka sayısını daha aşağıya düşürmeliyiz. Şu ana kadar gösterdiğimiz mücadele başarılı ancak yeterli değil. Hepimiz 54 gündür karantina ve acil durum nedeniyle sıkıntılar çektik ama gösterdiğimiz çaba buna değdi." ifadelerini kullandı.

Ülkede halen çok sayıda kişiye virüsün bulaştığını vurgulayan Vizcarra, acil durum ve karantina süresini 24 Mayıs'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Vizcarra, ayrıca caddelerde ve sokaklarda güvenliği sağlamak için 150 bin asker ile polisin konuşlanacağını kaydetti.

Ülkede, sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.