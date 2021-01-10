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10.01.2021 - 16:58 | | AA

Peş peşe heyelanlar felaket getirdi

Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi yaşamını yitirdi.

Peş peşe heyelanlar felaket getirdi

CNA'daki habere göre, Cava Adası'nın batısında Cihanjuang köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi.

Ulusal Afetle Mücadele Birimi Sözcüsü Raditya Jati, Cihanjuang'da meydana gelen toprak kaymalarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların birkaç gün daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

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