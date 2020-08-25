Pompeo F-35 satışı için göz kırptı

İki liderin basın açıklamasında gündeme gelen bir başka konu ise ABD yönetiminin İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan BAE’ye F-35 satıp satmayacağı oldu. Netanyahu, anlaşmanın, bu ülkeye satılacak silahlara konulan vetonun kaldırılmasını içermediğini dile getirerek, “BAE ile herhangi silah anlaşması yapıldı mı bilmiyorum ama bizim pozisyonumuz değişmedi” diyerek Abu Dabi’ye F-35 satışına karşı olduklarını ifade etti.

Pompeo ise BAE’ye F-35 satışına açık kapı bırakarak, “ABD’nin (İsrail’in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE’ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE’ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail’e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz” dedi. Pompeo, İsrail’in ardından Sudan, BAE ve Bahreyn’i ziyaret edecek.

‘BAE’nin şansını artırmalı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın “BAE’nin F-35 satın alma ihtimalini artırması gerektiğini” söyledi. Kushner ayrıca, söz konusu muhtemel F-35 satışının ancak Pentagon ve Dışişleri Bakanlığının ilgili değerlendirmeleri sonucunda mümkün olabileceğini vurguladı.

Geçen hafta CNN’de yer alan bir haberde, Jared Kushner’in BAE’ye F-35 satılabilmesi konusunda Washington’da kulis yaptığı ve Pentagon ile ilgili kurumların bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti.