Reenkarnasyon krizi kapıda!

Şu anda sağlık durumu iyi olmasına rağmen Dalay Lama’nın Çin’in Tibet’i işgaline karşı başarısız isyanın ardından 1959’dan beri sürgünde olduğu Hindistan’da ölmesi durumunda reenkarnasyonunun nasıl gerçekleşeceğini gösteren resmi bir talimatın olmaması endişelere neden oldu. 85 yaşındaki Gyatso’nun, ölümünün ardından yeni Dalay Lama’nın seçilmesi için Tibet Budizminde 600 yıldır uygulanan ‘reenkarnasyon’ sistemini devam ettirip ettirmeme kararı, Tibet ve Çin arasındaki siyasi gerilim açısından büyük önem taşıyor.

CNN’in haberine göre, Dalay Lama’nın reenkarne olmamaya karar vermesi, Asya’da dini bir krize neden olacak. Reenkarne olmaya karar verirse, Çin yönetiminin Dalay Lama’nın reenkarnasyonunu tanımaması ve kendi paralel ‘reenkarnasyon atamasını’ yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İki Dalay Lama

Pekin, Çin Komünist Partisi yanlısı alternatif Dalay Lama atama hazırlığı yaparken, biri Çin’de biri Hindistan’da iki Dalay Lama olması ihtimali de gündemde. İki Dalay Lama’nın Çin, Tibet ve Batı dünyası üçgeninde yeni siyasi gerilimlere yol açabileceği belirtiliyor. ABD, Dalay Lama’yı ‘bölücü’ kabul etmesi nedeniyle Çin ile pek çok kez karşı karşıya gelmişti. Öte yandan, yıllar boyunca, Dalay Lama halkın talebi üzerine reenkarnasyonun kaldırılması, Hindistan’da yeni bir halef seçmek ya da bir kadının rolü üstlenmesi gibi fikirleri ortaya atmıştı. CNN’e konuşan Dharamsala merkezli Tibet Politika Enstitüsü uzmanı Tenzin Tseten, ‘Dalay Lama’nın Tibet milliyetinin ve kimliğinin simgesi olduğunu’ belirterek “Tibet halkı asla Çin Komünist Partisi’nin atadığı bir Dalay Lama’yı kabul etmez” açıklamasında bulundu.