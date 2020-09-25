Karnaval kutlamalarÄ±nÄ±n temeli durumundaki geÃ§it tÃ¶renini dÃ¼zenleyen Samba OkullarÄ± BirliÄŸi (LIESA), 17 Åžubat 2021'de dÃ¼zenlenmesi planlanan etkinliÄŸe katÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Bu, 1929'dan bu yana her yÄ±l Rio sokaklarÄ±nÄ± renklendiren kutlamalarÄ±n 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n tarihindeki ilk kesinti olacak.

Katolik HristiyanlarÄ±n Paskalya Orucu Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸen karnaval, bu yÄ±l Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi 26 Åžubat'tan bir gÃ¼n Ã¶nce sona ermiÅŸti.

Rio Åžehir Meclisi henÃ¼z karnavalÄ±n iptaline iliÅŸkin bir karar almasa da 17 EylÃ¼l'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kovid-19'a karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k saÄŸlayacak bir aÅŸÄ± bulunmadan ÅŸehirde toplu etkinliklerin dÃ¼zenlenmesinin olanaksÄ±z olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Kovid-19 salgÄ±nÄ±ndan en fazla etkilenen Ã¼lkelerden biri olan Brezilya'da bugÃ¼ne dek 4 milyon 659 bin 702 vaka gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, virÃ¼s nedeniyle 139 bin 808 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

NÃ¼fusu 211 milyonu aÅŸan Brezilya, dÃ¼nya en fazla vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, en fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ikinci Ã¼lke konumunda bulunuyor.

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