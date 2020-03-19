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19.03.2020 - 15:10 | | İHA

Rus bilim insanları corona virüsünün gen haritasını çıkardı

Rus bilim insanları tarafından corona virüsü olarak bilinen Covid-19'un gen haritasının çıkarıldığı açıklandı.

Rus bilim insanları corona virüsünün gen haritasını çıkardı

Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, corona virüsünün (Covid-19) gen haritasının çıkarıldığı ve geçirdiği evrimlerin tespit edildiği ifade edildi. Virüsün gen haritasının çıkarılmasıyla birlikte Rus bilim insanlarının virüse karşı kolay bir şekilde en doğru aşıyı üretebileceği ifade edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada ise virüsün gen analizinin tespiti ile birlikte aşı çalışmalarının da hızla devam edeceği duyuruldu.

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