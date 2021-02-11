MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya: ABD ile yeni bir sayfa açıldı
ABONE OL
11.02.2021 - 14:16 | | AA

Rusya: ABD ile yeni bir sayfa açıldı

START anlaşmasının uzatılmasıyla başlayan yeni dönemin fırsat penceresi açtığını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'na geri dönebileceği sinyalini verdi.

Rusya: ABD ile yeni bir sayfa açıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

ABD'den stratejik alanda çalışma konusunda "sinyaller" aldıklarını belirten Ryabkov, "ABD ile stratejik alandaki sorunları ele almakta kararlıyız. Washington hazır olduğunda, bu alandaki çalışmalara başlamak niyetindeyiz." dedi.

Rusya ve ABD'nin, Yeni START anlaşmasını 5 yıl süreliğine uzattıklarını anımsatan Ryabkov, bu anlaşmanın uzatılmasıyla silahların kontrolü alanında ABD ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

"ABD ile silahların kontrolü alanındaki sorunlara çözüm bulma konusunda diplomasi için fırsatlar penceresini açtık." diyen Ryabkov, ABD'den konuyla ilgili gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma kararı aldığını da hatırlatan Ryabkov, bu karardan vazgeçebileceklerini dile getirdi.

Ryabkov, "Washington, bu anlaşmaya dönme yönünde hareket etmeye başlarsa, iç prosedürlerle ilgili aldığımız karardan vazgeçilmesi de mümkündür ancak kimse Rusya'dan taviz vermesini beklememelidir." şeklinde konuştu.

İran nükleer anlaşması meselesine de değinen Ryabkov, bu konuda İran'a yönelik yaptırımların uygulandığına dikkati çekerek, "ABD'nin bu anlaşmaya geri dönmesi ile ilgili çözümlerin bulunması önceliklidir. Bu, Tahran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesiyle olabilir." ifadelerini kullandı.

1 milyon lira hibe edildi! 6 bin lira kazandırıyorYozgat'ın Çandır Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle kurduğu mantar çadırlarında üretim yaparak büyük gelir elde ediyor...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EKYS başvuru ve geç başvuru tarihleri 2021 | EKYS başvuru ve geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

EKYS başvuru ve geç başvuru tarihleri 2021 | EKYS başvuru ve geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Otomobili dağlık alanda bulundu! 2 çocuk babası 12 gündür kayıp

Otomobili dağlık alanda bulundu! 2 çocuk babası 12 gündür kayıp

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet