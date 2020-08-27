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27.08.2020 - 15:37 | | İHA

Rusya, muhalif lider Navalny’nin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Rusya’da uçak seyahati sırasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan, ardından zehirlenme iddiasıyla tedavi için Almanya’ya götürülen Alexei Navalny olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya, muhalif lider Navalny’nin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı

Rus muhalif siyasetçi Alexey Navalny’nin zehirlenme iddiasıyla ilgili olarak Rusya yeni bir adım daha attı. Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi’ne bağlı ulaştırma servisi bir basın açıklaması yaparak olayla ilgili ön soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre Navalny’nin uçakta fenalaştığı andan hastanedeki durumuna kadar yaşanan tüm sürece dair 100’e yakın görüntü ve olay yerinden elde edilen bulguların soruşturma dosyasına alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ana kadar edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı belirtilirken soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’i en çok eleştiren ve yolsuzluklara karşı sürekli ortaya attığı iddialarla gündeme gelen Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny 20 Ağustos tarihinde Tomsk - Moskova uçağına bindiği sırada fenalaştı. Uçaktan indirilerek Omsk şehrindeki bir hastaneye kaldırılan muhalif lider burada tedavi altına alındı. Hastane Navalny’nin kan şekerindeki ani düşüş nedeniyle komaya girdiğini açıkladı. Fakat Navalny’nin taraftarları ünlü siyasetçinin zehirlendiğini savundu. Navalny eşi ve destekçilerinin talebi doğrultusunda Almanya’da bir hastaneye sevk edildi. Alman hastanesi ise Navalny’nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıkladı.

 

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