Rusya'da bir asker kışlada katliam yaptı

Rus Tass haber ajansına göre, bir asker Voronej bölgesindeki Baltimor askeri havaalanında diğer askerlerin üzerine rastgele ateş açtı.
Olayda, biri subay üç asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen asker olay yerinden kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir asker, geçen yıl 8 silah arkadaşını öldürmüştü.
Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.