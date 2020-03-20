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20.03.2020 - 12:50 |

Son dakika: Rusya'da corona virüsü aşısı test edilmeye başlandı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) koronavirüse karşı geliştirilen aşı prototiplerinin testlerinin başladığını duyurdu.

Son dakika: Rusya'da corona virüsü aşısı test edilmeye başlandı

Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, corona virüsüne karşı geliştirilen aşı prototipleri test edilmeye başlandı.

Prototipler, 'mümkün olan en kısa sürede' Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirildi.

Bilim insanları halihazırda hayvanlar üzerinde bağışıklık sağlayıcılık incelemelerini yürütüyor.

Uzmanların hücresel ve hümoral bağışıklık yanıtı oluşturacak en güvenli ve umut vadeden prototipleri elde etmesi gerekiyor.

Bilim insanları aşının uygulanmasının yılın dördüncü çeyreğinde mümkün olmasını umuyor.

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat ettiİngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum dedi.
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