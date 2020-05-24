MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'da vaka sayısı 8 bin 599 arttı, Brezilya Rusya'yı geçti
ABONE OL
24.05.2020 - 12:03 |

Rusya'da vaka sayısı 8 bin 599 arttı, Brezilya Rusya'yı geçti

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 599 kişiye yeni corona virüs tanısı koyuldu. Günlük ölü sayısında yeni rekor kıran Rusya, en fazla vaka sayısına sahip ülkeler arasında ABD ve Brezilya'nın ardından 3. sıraya geriledi.

Rusya'da vaka sayısı 8 bin 599 arttı, Brezilya Rusya'yı geçti

Rusya corona virüsle mücadele merkezi, ülkede son 24 saat içinde yapılan testlerin ve hastaların durumundaki değişimlerin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre Rusya'da vaka sayısı 8 bin 599 artarak 344 bin 481'e yükseldi. 16 bin 500 yeni vaka tespit edilen Brezilya, 347bin 400 toplam vaka sayısıyla ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Rusya ise 3. sıraya indi.

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısına 153 kişi daha eklendi ve yeni rekor kırıldı. Daha önce bir gün içindeki en yüksek ölü sayısı 150 olarak kaydedilmişti. Böylece toplam ölü sayısı 3 bin 541'i gördü.

Son 24 saat içinde 5 bin 363 kişi taburcu olurken virüsü yenen toplam hasta sayısı 113 bin 299'a yükseldi.

17 Ağustos Kocaeli depreminin denizdeki izi yıkıldıKocaeli'nin İzmit ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o günden bu yana atıl durumda olan iskele, dev yüzer vinç ve iş makineleriyle yıkıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram mesajları : Instagram - Facebook - Twitter - WhatsApp mesajları 2020

Bayram mesajları : Instagram - Facebook - Twitter - WhatsApp mesajları 2020

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

"Seni paramla satın alırım" dedi, şaşırtan karar!

"Seni paramla satın alırım" dedi, şaşırtan karar!

Sıradaki Haber