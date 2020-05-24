Rusya'da vaka sayısı 8 bin 599 arttı, Brezilya Rusya'yı geçti

Rusya corona virüsle mücadele merkezi, ülkede son 24 saat içinde yapılan testlerin ve hastaların durumundaki değişimlerin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre Rusya'da vaka sayısı 8 bin 599 artarak 344 bin 481'e yükseldi. 16 bin 500 yeni vaka tespit edilen Brezilya, 347bin 400 toplam vaka sayısıyla ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Rusya ise 3. sıraya indi.

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısına 153 kişi daha eklendi ve yeni rekor kırıldı. Daha önce bir gün içindeki en yüksek ölü sayısı 150 olarak kaydedilmişti. Böylece toplam ölü sayısı 3 bin 541'i gördü.

Son 24 saat içinde 5 bin 363 kişi taburcu olurken virüsü yenen toplam hasta sayısı 113 bin 299'a yükseldi.