MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki
ABONE OL
30.05.2020 - 01:05 | | AA

Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkisini sonlandırmasına ilişkin, "Washington, bu zamanda sağlık alanındaki etkileşimle ilgili uluslararası hukuka darbe vuruyor." dedi.

Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki

 

Zaharova, Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdıklarına dair açıklamalarını değerlendirdi.

Dünyanın salgınla mücadelede çabaları pekiştirme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Zaharova, "Washington, bu zamanda sağlık alanındaki etkileşimle ilgili uluslararası hukuka darbe vuruyor." diye konuştu.

Zaharova, "ABD bunun yerine dünyaya ne teklif edebilir? Salgın döneminde Amerikan sağlık sisteminde ortaya çıkan üzücü tablo, Washington'a bu alandaki liderlik hakkında konuşmak için şans bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün ABD'nin "esaslı reform" taleplerini yerine getirmediğini belirterek, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi: Trump dünyaya resmen duyurdu! Sonlandırıldı...
Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Sıradaki Haber