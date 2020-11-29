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29.11.2020 - 11:31 |

Rusya'dan ilk yorum: Büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir

İran'da nükleer programın başındaki Fahrizade'nin suikastle öldürülmesi dünya çapında yankı buldu. Rus senatör, Facebook hesabından büyük ses getiren bir paylaşım yaptı.

Rusya'dan ilk yorum: Büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir

Rus senatör Konstantin Kosaçev, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin Ortadoğu’da büyük bir savaşın başlamasına neden olabileceğini söyledi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin Ortadoğu’da büyük bir savaşın başlamasına neden olabileceğini belirtti.

Kosaçev, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu cinayetin arkasında kim olursa olsun, kesinlikle İran'ın sert tepki vermesini ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan bir terörist saldırı olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle, şu anda birçok şey elbette, İran'ın bu cinayetle ilgili soruşturmasının objektifliğine, tepkisine ve uluslararası toplumun tutumuna bağlı” ifadelerini kullandı.

ABD basınında çıkan USS Nimitz ve beraberindeki savaş gemileri grubuna Basra Körfezi'ne geri dönme emri verildiği haberini hatırlatan Kosaçev, bu emrin Fahrizade suikastının hemen öncesinde verildiğine dikkat çekerek, ABD Merkez Komutanlığı’nın geçen hafta "saldırganlığı caydırmak ve güvenlik ve istikrarı sağlamak için” F-16 filosunun Almanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledileceğini duyurduğunu kaydetti.

Tahran’ın bu saldırıyı düzenleyenlerin aksine uygar bir yol izlediğine vurgu yapan Kosaçev, şöyle devam etti: "Tüm bunlar, İranlı önemli bir nükleer mühendisin ölümü gibi bir ‘kıvılcıma’ ihtiyaç duyulan, büyük ölçekli bir savaşın hazırlığına tanıklık ediyor. Bunlar, sonuçları kestirilemeyen, ancak kesinlikle olumsuz olan tehlikeli oyunlar. İran yönetiminin bunda bir suçu yok."

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