Sadece birkaç hafta içinde... Şok eden ısırık!

Kimliği bilinmeyen kadının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar görenleri şok etti.

Fotoğraflarda, örümcek ısırığının ufak kırmızı bir benekten siyah ve enfekte olmuş bir yaraya haftalar içinde nasıl dönüştüğü görülüyor.

Fotoğrafları paylaşan kurbanın arkadaşı olayı şöyle anlattı: “Bir arkadaşım kahverengi keşiş örümceği tarafından ısırıldı ve 45 dakika içinde doktora gitti.”

“Günde üç kez, 14 gün boyunca antibiyotik kullandı. İlk iki hafta her gün tedavi gördü. Sonra da haftada bir tedavi görmeye başladı”.

Mesajı paylaşan kişi arkadaşının 12 ay boyunca tedavi gördüğünü söyledi.

Bu örümceklerin ısırığının tedavisi aylar sürebiliyor.