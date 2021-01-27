Avrupa Birliği üyesi ve Baltık ülkesi Estonya’da Başbakan Juri Ratas, 13 Ocak’ta istifa etti. Bu istifanın nedeni, partisiyle ilgili yolsuzluk iddialarıydı. Ratas’ın yerine Reform Partisi’nin lideri Kaja Kallas başbakan oldu. Eski başbakanlardan Siim Kallas’ın kızı olan Kaja Kallas, 1.3 milyon nüfuslu Estonya’nın ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Yeni Başbakan Kallas’ın Reform Partisi de eski başbakan Ratas’ın liderliğindeki Merkez Partisi’nin koalisyon ortağı haline geldi. Reform Partisi 15 bakan koltuğundan 7’sini alacak. Bakanlardan 6’sı kadın, Kallas dahil 8’i de 30 ve 40’lı yaşlarında.

İlk yapacağı işler

Kaja Kallas’ın Reform Parisi, Mart 2019’daki genel seçimden zaferle çıkmış, Kallas da “İlk kadın başbakan” diye manşetlere taşınmıştı. Ancak Kallas çoğunluğu sağlayamamış, koalisyon çabaları çökmüştü. Öncelikli konusunun koronavirüsle mücadele olduğunu açıklayan Kallas, “Salgınla savaşırken Estonya’yı mümkün mertebe hayata açık tutmak istiyoruz. İnsanlarımız işine, çocuklarımız okullarına gidebilmeli, ekonomik faaliyetler devam etmeli” diye konuştu. Başbakanlığı parlamentoda onaylanan Kallas, çevreyi korumaya da çok önem verdiğini belirterek, tabiata zarar vermeyen yatırımları destekleyeceğini söyledi. Kallas daha önce Avrupa ve Estonya rekabet hukukunda uzmanlaşmış bir avukat olarak hizmet vermişti.

‘Erkek gibi davran!’

Estonya’nın ilk kadın başbakanı Kaja Kallas, 2019’daki seçim sürecinde şunları anlatmıştı: “Seçim öncesinde yapılan anketlerde sonuçlar lehime çıkmayınca partide üzerime baskı kuruldu. Seçim kampanyasında bir erkek lider gibi davranmam yönünde baskıya maruz kaldım. Ayrıca pantolon giymemi, saçımı kısacık kestirmemi isteyenler oldu. Daha erkeksi davranmam gerektiği telkin edildi. Sanırım kadın olduğum için bende yanlış bir şeyler olduğunu düşündüler. Ama bende yanlış olan hiçbir şey yok, sadece cinsiyetim farklı.”

Öncü oldular

Artık bir kadın başbakanı olan Estonya’nın cumhurbaşkanı da Kersti Kaljulaid... 2016’dan beri görev yapan Kersti Kaljulaid, hem Estonya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı hem de 46 yaşında göreve gelerek en genç cumhurbaşkanı oldu. İki çocuk annesi Kaljulaid, daha önce de Estonya’da bir enerji santralini yöneten ilk kadındı.

Dünyadaki kadın liderler

1-Jacinda Ardern-Yeni Zelanda Başbakanı

2-Mette Frederiksen-Danimarka Başbakanı

3-Katrin Jakobsdottir-İzlanda Başbakanı

4-Zuzana Caputova-Slovakya Cumhurbaşkanı

5-Sanna Marin-Finlandiya Başbakanı

6-Angela Merkel-Almanya Şansölyesi

7-Ana Brnabic-Sırbistan Başbakanı

8-Bidhya Devi Bhandari-Nepal Cumhurbaşkanı

9-Şeyh Hasina Vecid-Bangladeş Başbakanı

10-Erna Solberg-Norveç Başbakanı

11-Saara Kuugongelwa-Namibya Başbakanı

12-Sahle-Work Zewde-Etiyopya Devlet Başkanı

13-Tsai Ing-wen-Tayvan Cumhurbaşkanı

14-K. Sakelaropulu - Yunanistan Cumhurbaşkanı