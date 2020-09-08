Saint Vincent Ve Grenadinler Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Saint Vincent ve Grenadinler, kısaca Saint Vincent olarak bilinmektedir. Güneydoğu Windward Adaları’ndaki Küçük Antiller ada yayındaki birkaç adadan oluşan bir Anglo-Karayip ülkesidir. Ülkenin kuzeyinde Saint Lucia, doğusunda Barbados ve güneyinde Grenada bulunmaktadır.



Saint Vincent ve Grenadinler Nerededir?



Batı Hint Adaları, Karayip Denizi’nin doğu sınırının güney ucunda, Atlantik Okyanusu ile birleştiği yerdedir.



Saint Vincent ve Grenadinler ’in Nüfusu Ne Kadar?



2020 yılında yaklaşık nüfus 110,940 kişi olarak kaydedilmiştir.



Saint Vincent ve Grenadinler ‘in Başkenti Neresidir?



Kingstown şehri başkent ve ana limandır.



Saint Vincent ve Grenadinler ‘in Para Birimi Nedir?



Para birimi Doğu Karayip dolarıdır.



Saint Vincent ve Grenadinler ‘in Resmi Dili Nedir?



Saint Vincent ve Grenadinler ‘in resmi dili İngilizcedir.



Saint Vincent ve Grenadinler ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Saint Vincent ve Grenadinler ile Türkiye arasında 7 saat fark bulunmaktadır. Türkiye 7 saat ileridedir.



Saint Vincent ve Grenadinler’de Ekonomi



Muz üretiminin hâkim olduğu tarım, bu düşük-orta gelirli ekonominin en önemli sektörüdür. Çoğunlukla büyüyen bir turizm endüstrisine dayanan hizmet sektörü de önemlidir. Hükümet, yeni endüstrileri tanıtmada başarısız olmuştur. İşsizlik oranı 1991 yılı nüfus sayımında yüzde 19,8 ile 2001 yılında yüzde 15 arasında yüksek olmaya devam etmektedir. Tropik fırtınalar yıllarca muzun önemli kısımlarını yok ettiğinden, tek bir mahsule bağımlılığın devam etmesi, adaların gelişiminin önündeki en büyük engeli temsil etmektedir.



Küçük bir imalat sektörü ve uluslararası işletmelere hizmet veren küçük bir finans sektörü bulunmaktadır. Finans sektörünün gizlilik yasaları uluslararası endişelere neden olmuştur. Buna ek olarak ülkede menkul kıymetler borsası ve finansal aracıların finansal faaliyetleri gibi uluslararası finansal hizmetler için artan talep bulunmaktadır. Aynı zamanda Bequia yerlilerinin IWC geçim kotaları kapsamında yılda en fazla dört kambur balina avlamasına izin verilmektedir.



Saint Vincent ve Grenadinler‘de Turizm



Turizm sektörü önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir. Karayip Korsanları film serisinin adada çekilmesi, ülkenin daha fazla potansiyel ziyaretçi ve yatırımcı elde etmesine yardımcı olmuştur. Son büyüme, inşaat sektöründeki güçlü hareketlilik ve turizmdeki iyileşme ile tetiklenmiştir.



Saint Vincent ve Grenadinler‘de Spor



Batı Hint Adaları’nda erkekler arasında en çok tercih edilen kriket, ragbi ve dernek futboludur. Kadınlar arasında en çok tercih edilen spor ise netboldur. Bunların yanında basketbol, voleybol ve tenis de çok tercih edilen diğer sporlardır.



Ülkenin ana futbol ligi, ulusal futbol takımına en çok oyuncu sağlayan NLA Premier Ligi’dir. Ülkenin kayda değer bir futbolcusu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birkaç büyük lig futbol kulübünde oynayan ve şu anda Seattle Sounders FC’de yardımcı antrenör olan Ezra Hendrickson’dur.



Aynı zamanda Saint Vincent, bir erkek ve bir kadın basketbol takımının yarıştığı Karayip Basketbol Şampiyonasına düzenli olarak katılmaktadır. Dünyada 84. sırada yer alan kendi rugby takımına da sahiptir.



Saint Vincent ve Grenadinler‘de Müzik



Saint Vincent ve Grenadinler ‘de popüler olan müzikler arasında büyük davul, calypso, soca, steelpan ve reggae bulunmaktadır. Yaylı müzik, kadril ve geleneksel hikâye anlatımı da popülerdir. En başarılı St. Vincent yerlilerinden biri olan Kevin Lyttle, 19 Eylül 2013 tarihinde Ada Kültür Elçisi seçilmiştir.