Salgın sonrası yoksul sayısı daha da artacak

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgını can almaya devam ediyor. Araştırmalar, ülkeler salgınla mücadele çerçevesinde ekonomik paket açıklasa da bu salgından yine en çok etkilenecek olanların yoksullar olacağını ortaya koydu. Birleşmiş Milletler ve İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam küresel salgın sonrası dünya genelindeki ekonomik durgunluk nedeniyle yüz binlerce insanın daha yoksul kalacağı uyarısı yaptı.

1 milyar yeni yoksul

Dünya genelinde açlık ve yoksullukla mücadele amacıyla 19 farklı vakfın bir araya geldiği Oxfam, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun yıllık toplantısından bir hafta önce Kovid-19 kriziyle ilgili bir rapor yayımladı. Buna göre dünya genelinde günlük 1.90 doların altında kazanan ve “aşırı yoksul” olarak tanımlanan 434 milyon kişinin dünya genelinde

922 milyona ulaşacak. Bunun yanında fakirlik sınırı olarak kabul edilen ve günde 5.50 doların altında kazanan kişilerin sayısının ise 548 milyondan 4 milyara çıkabileceği ifade edildi. Raporda, 1990’dan bu yana ilk kez dünya genelindeki fakirlik oranının bu derece artış gösterebileceği belirtilirken, kayıt dışı olarak çalışan kadınların bu durumdan daha çok etkileneceği aktarıldı. Oxfam, dünya genelinde 2 milyar çalışanın kayıt dışı olarak hayatını idame ettirdiğini belirtti. Raporda bu durumdan kurtulmak için en az 2.5 trilyon doların gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere aktarılması gerektiğine dikkat çekildi.

Doğu Asya, Pasifik...

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüsünün ekonomik sonuçları nedeniyle küresel yoksulluğun derinleşeceğini, yaklaşık yarım milyar insanın daha yoksulluğa itileceğini açıkladı. Buna göre, salgının yol açtığı ekonomik hasar sonucunda dünya çapında 400 ila 600 milyon insan daha yoksullaşacak. Salgın nedeniyle yoksulluğa itilen kişilerin büyük çoğunluğunun ise Doğu Asya ve Pasifik bölgesinden, üçte birinin Sahraaltı Afrikası ve Güney Asya’dan olacağı tahmin edildi. BM Üniversitesi’nin Londra’daki Kings College ve Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden akademisyenlerin hazorladığı raporda, virüs nedeniyle yoksulluğun küresel ölçekte 30 yıldır ilk kez artacağı belirtildi. Raporu kaleme alan isimlerden Christopher Hoy “Ekonomik kriz, sağlık krizinden çok daha ağır olmabilir” dedi.

Virüs balta girmemiş ormanlarda

Brezilya’da Kovid-19 salgını balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazonların yerli halkını da tehdit ediyor. Brezilyalı makamlar, Amazonlarda izole ve ilkel hayat süren “Yanomami” adlı kabilede ilk vakaya rastlandığını duyurdu. Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, durumun “endişe verici” olduğunu belirterek, dış dünyayla teması asgaride olan toplumlarla ilgili üç kat daha fazla dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

En az 7 vaka

Kovid-19’a yakalanan Yanomami kabilesinden 15 yaşındaki genç, Roraima Eyaleti’ndeki bir hastanede yoğun bakımda tedavi ediliyor. Yerel basına göre, Brezilya’da yerliler arasında en az 7 vaka tespit edildi. İlk vaka geçen hafta teşhis edilmiş ve hastanın Kokoma Kabilesi’nden 20 yaşındaki bir kadının olduğu öğrenilmişti.

Evlilik başvurusu patladı

Kovid-19’un merkez üssü Vuhan’da karantinanın kalkmasının ardından Vuhanlılar, evlilik başvurusunda rekor kırdı. Alışveriş sitesi Alibaba markası Alipay, evlilik başvurusu yapanların yüzde 300 arttığını duyurdu. Ülkede çok sayıda çift evlilik için Çin Yeni Yılı’na denk gelen tarihleri almıştı ancak salgın nedeniyle iptal edilmişti.

‘New York’a Avrupa’dan geldi’

ABD’de yeni yapılan araştırmalara göre, Kovid-19 salgınının Asya’dan değil Avrupa’dan New York’a taşındığı iddia edildi. New York Times’ta yer alan haberde, New Yorklulardan alınan koronavirüs genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya’dan değil Avrupa’dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi. Habere göre, Mounth Sinai Icahn Tıp Fakültesi’nde laboratuvar çalışmaları yapan Genetik Bilimci Harm van Bakel, Kovid-19 salgını için “Çoğunlu açıkça Avrupalı” dedi.

Ünlülerden ardı ardına bağış

Aktör George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney’nin Kovid-19 ile mücadele için 1 milyon doları aşkın bağışta bulundukları bildirildi. Clooney’lerin bağışın altı farklı alanda kullanılmasını istedikleri belirtildi. Bunlar arasında İtalya’nın Lombardia bölgesine ve Lübnan’da yoksullara gıda yardımı da var. Ünlü rock grubu U2 da 10 milyon euro bağış yaptı. U2’nun bu paranın İrlanda’da sağlık ve ön saflarda çalışanlar için koruyucu ekipmana kullanılmasını istedi.

KATEDRAL HASTANE





ABD’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 16 bin kişiyi aştı. 470 bine yakın kişiye virüsün bulaştığı ABD’de de salgının merkez üssü New York’ta da ölenlerin sayısı 6269’a yükseldi. 48 bine yakın vakanın bulunduğu New York’ta St. John the Divine Katedrali sahra hastanesine dönüştürüldü. 400 yatak yerleştirilen katedrale çadırlar da kuruldu.

‘Aşısız normal hayat olmaz’

Çin’de Kovid-19 salgının yayılma oranları üzerine yapılan araştırmada, ülkelerin karantina tedbirlerini aşı bulunmadan önce kaldırılmasının ikinci bir dalgaya sebep olacağı sonucuna vardı. Hong Kong Üniversitesi’nde yapılan araştırmada şöyle dendi: “Kovid-19’a karşı sürü bağışıklığı olmadan, iş yerleri, fabrikalar ve okullar kademeli olarak yeniden açılır, sosyal birliktelik artarsa, yeni vakalar çok kolay ortaya çıkar. Ekonomik faaliyetlerin başlatmakla bir kişinin hastalığı bulaştırdığı kişi sayısını 1’in altında tutmak arasında bir denge sağlanmalı.”

‘Aşı sonbahara yetişebilir’

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar sonbaharda bir aşıyı piyasaya sürebileceklerini açıkladı. Daily Telegraph’ın haberine göre, Oxford Aşı Merkezi’nde yapılacak denemeye 18 ila 55 yaş arasında 500’ü aşkın kişi katılacak. Katılımcılar aşı ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılacak, kanlarındaki antikorların hesaplanabilmesi için altı ay tarama ve enjeksiyon için merkeze gidecek. Araştırma ekibi açıklamasında “2020 sonbaharına gelindiğinde, aşının ne kadar etkili olduğuna dair sonuçları elde etmiş olacağız” dendi.

‘Daha zirve noktasına ulaşmadı’

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 salgını Avrupa’da hâlâ çok sayıda insanı etkilemeye devam ederken Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) salgının zirve noktasına ulaştığına dair henüz bir işaret bulunmadığını söyledi. ECDC’nin

yayımladığı risk raporunda, Kovid-19 dahil tüm nedenlerden kaynaklanan ölümlerin oranının, Belçika, Fransa, İtalya, Malta, İspanya, İsviçre ve İngiltere’de beklenenden yüksek olduğunu bildirdi. Ölüm oranı izleme sisteminde özellikle 65 yaş üstü ölümlerin beklenenden daha yüksek çıktığı belirtildi. ECDC açıklamada, İtalya ve Avusturya’da Kovid-19 vaka ve ölümlerin azalmasına rağmen salgında zirve noktasına ulaşıldığına dair bir belirti olmadığını ifade etti.

Diğer yandan İspanya’da üç gündür yükselişte olan ölü sayısı yine düşüşe geçti. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 hastalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 683 artarak 15 bin 238’e çıktı. Vaka sayısı ise 5 bin 756 artışla toplamda 152 bin 446 oldu.

Çatılar tarla olacak





Singapur, kıtlık konusundaki endişeler nedeniyle gıda üretimini artırma planlarını açıkladı. Arazi sıkıntısı nedeniyle gıda ihtiyacının sadece yüzde 10’unu kendi üreten Singapur, hem koronavirüs nedeniyle yaşanan aksaklıkları önlemek hem de gelecekte yerli üretime katkıda bulunmak için otopark çatılarını kentsel çiftliklere dönüştüreceklerini duyurdu.

225 Türk vatandaşı yurt dışında yaşamını yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 225’e yükseldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, salgın nedeniyle şimdiye kadar Fransa’da 74, Almanya’da 49, Hollanda’da 37, İngiltere’de 19, Belçika’da 18, ABD’de 10, İsveç’te 10, Avusturya’da 4, İsviçre’de 3, Lübnan’da 1 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. l ANKARA AA

Yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 3 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Başbakan, yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Johnson’ın “moralinin gayet iyi olduğu” kaydedildi. “Ateş ve öksürük” belirtileri gösteren Johnson’ın, 27 Mart’ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Durumu düzelmeyen Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Obezite riski artırıyor

Fransa Kovid-19 Bilim Kurulu Başkanı Profesör Jean-François Delfraissy, Fransız devlet radyosuna yaptığı açıklamada, 67 milyon nüfuslu ülkede 17 milyon insanın yaşı, kronik hastalıkları ve obezite nedeniyle ciddi risk altında olduğunu söyledi. Delfraissy, “Bu virüs tehlikeli, özellikle aşırı kilosu olan genç insanları vurabilir. Fazla kilolular gerçekten dikkatli olmak zorunda. Bu yüzden ABD’deki dostlarımız için endişeliyiz. ABD’deki obezite problemi iyi biliniyor, muhtemelen obezite nedeniyle daha fazla sorun yaşayacaklar” dedi. Delfraissy ayrıca, Fransa nüfusunun yüzde 50-60’ının enfekte olup iyileştiği ve “sürü bağışıklığı” seviyesine ulaşmadığını açıkladı.

Kediler daha çok etkileniyor

Kovid-19’un kedilere bulaşma ihtimali köpeklerden çok daha yüksek. Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin virüsü kapma ihtimali daha düşük. Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini enfekte edebileceği belirtildi.

Dubai’de evlere alkol

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde, kapanan bar ve lokantalar nedeniyle evlere içki siparişi verilmesine izin verildi. Müslüman olmayan 21 yaş üstü göçmen ve turistlere açık hizmetten faydalanmak için pasaport gösterme ve alkol içme lisansı gösterme zorunluluğu bulunuyor.