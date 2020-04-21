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21.04.2020 - 15:34 | | İHA

San Fermin Festivali corona virüs nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın boğa koşularıyla ünlü San Fermin Festivali, corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

San Fermin Festivali corona virüs nedeniyle iptal edildi

Dünyayı saran corona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. İspanya'nın Pamplona şehrinde her yıl 6 Temmuz ila 14 Temmuz arasında düzenlenen San Fermin Festivali, corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Her yıl Temmuz ayında gerçekleşen festivalin hangi tarihte gerçekleştirileceği ise henüz bilinmiyor.

Dünyaca ünlü festivalde parke taşlı sokaklarda yüzlerce koşucu vahşi boğalardan kaçmaya çalışıyor. Festival haftası boyunca birçok geleneksel etkinlikler de yapılıyor. Festivalde yaşananlar Amerikalı yazar Ernest Hemingway'in Güneş de Doğar adlı eserinin merkezinde yer alıyor. San Fermin Festivali, İspanya'da yapılan festivaller arasında uluslararası arenada en çok tanınan festivaller arasında yer alıyor.

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