Senato'dan Joe Biden'ın oğluyla ilgili ilk resmi çağrı

Senato İç Güvenlik Komitesindeki oylamada Demokratların aleyhteki 6 oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 8 oyu ile söz konusu karar kabul edildi.

Bir süredir Hunter Biden'ın Ukrayna'da yaptığı işlerle ilgili yürütülen ve eski Başkan Barack Obama dönemindeki birçok ismin de kayıtlara girdiği Biden soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Senatodaki Cumhuriyetçiler, Hunter Biden'ın Ukrayna'da iş yaptığı Burisma adlı firmanın bir dönem halkla ilişkiler işlerini yürüten Blue Star Strategies adlı firmaya "ellerindeki kayıtları göndermesi için" resmi ifade yazısı yolladı.

Senato İç Güvenlik Komitesi Başkanı Ron Johnson, ilgili firmanın 2013'ten itibaren başlayan kayıtlarını talep ettikleri resmi yazıyı savunurken karara karşı çıkan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin soruşturmayı "partizan" bir yaklaşımla yürüttüklerini iddia ediyor.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Senatodaki Cumhuriyetçilerin Biden soruşturmasında ilerleyen günlerde yeni kişi ve kurumlara resmi ifade çağrısı yapacağı kaydediliyor.

Demokratlar ise Hunter Biden soruşturmasının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçimlerdeki muhtemel rakibi Joe Biden'a karşı bir koz olarak kullanılacağından endişe ettiklerini belirtiyor.

2019'da Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Hunter Biden aleyhinde koz elde etmek amacıyla bir görüşme yaptığı iddiasıyla azil soruşturması başlatmış, Trump şubat ayı başında Senatodaki oylamada aklanmıştı.