'Senin de sonun Diana gibi olur'

Altı yıl önce tahtı oğluna bırakan İspanya’nın eski kralı Juan Carlos (83) hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ülkesinden kaçıp, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de lüks bir otelde yaşamaya başladı. Juan Carlos’un evli olmasına rağmen bir dönem birlikte olduğu eski sevgilisi, Almanya doğumlu Danimarkalı iş insanı Corinna Larsen (57) ise dünya gündemini sarsan bir iddiada bulundu.



İspanya’da eski polis şefi Jose Manuel Villarejo, ulusal istihbarat teşkilatı CNI’ın eski başkanı General Felix Sanz Roldan’ın Corinna Larsen’i “Senin sonun da İngiliz Prenses Diana gibi olur” sözleriyle tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Roldan bu nedenle Villarejo’ya “iftira davası” açılmıştı. Corinna Larsen, İspanya’nın başkenti Madrid’de görülen iftira davasının önceki günkü duruşmasına video konferans yöntemiyle katıldı.

2008 yılından bu yana Monako’da yaşayan Corinna Larsen duruşmada şu iddialarda bulundu: “Eski kral Juan Carlos ile aşk ilişkim 2012 yılında bitti. Ama kralın ve kraliyet ailesinin ‘mali ve iş anlaşmaları’ hakkında aldığım hassas belgeler nedeniyle CNI ajanları tarafından Monako’daki ofisim basıldı.









Bu olaydan bir ay sonra Mayıs 2012’de kralın talimatıyla Roldan tarafından Londra’daki bir otelde doğrudan tehdit edildim. General Roldan bana uymam gereken çeşitli talimatlarda bulundu. Talimatlarına uymazsam, benim ve çocuklarımın can güvenliğini garanti edemeyeceğini söyledi. Bu olaydan sonra İsviçre’deki evime gittiğimde, Prenses Diana’nın ölümüyle ilgili bir kitabın sehbama bırakıldığını gördüm. Ertesi gün ise bilinmeyen telefon numarasından arandım. Telefondaki kişi bana İspanyolca ‘Biliyor musun Monako ile Nice arasında çok sayıda tünel var’ dedi. Yani beni Diana gibi trafik kazasına kurban gitmekle tehdit etti. Bu durum içinde bulunduğum tehlikenin ve tehditlerin ciddiyetini gösterdi.” Villarejo’yu kendisine iftira atmakla suçlayan Roldan, Larsen’i tehdit ettiği suçlamalarını reddederken dava sürüyor.



‘Şüpheli’ bir trafik kazası



Prenses Diana, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile olaylı bir evlilik yaşadıktan sonra 1995’te ayrıldı, 28 Ağustos 1996’da da boşandı. Prenses Diana ve aşk yaşadığı Mısır asıllı Arap iş adamı Dodi el Fayed, 31 Ağustos 1997’de Paris’te bulundukları aracın bir tünelin duvarına çarpmasıyla öldü. Aracı kullanan Fransız şoför de hayatını kaybetti. Bunun üzerine Diana ve sevgilisinin İngiliz istihbaratı tarafından kurgulanmış bir kazada öldükleri iddiaları ortaya atıldı. Yapılan araştırma sonunda ise olayın kaza olduğu açıklandı.







