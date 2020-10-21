Somali’ye Türkiye’den mezun bakan

Bakanlar Kurulu’nun oluşturulmasında akademisyenlere, aydınlara ve toplumun ileri gelenlerine danışan Başbakan Roble, yeni kabinede gençlere ve kadınlara öncelik verdi. Yeni kabinede Dışişleri ve Maliye bakanları yerini korurken; İçişleri, Savunma, Güvenlik, Bilgi, Eğitim, Petrol, Ticaret ve Bayındırlık İşleri bakanları değişti. Yeni kabinede Adalet Bakanı olan ve yükseköğrenimini Türkiye’de yapan Abdulkadir Muhammed Nur, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin ahlaki bir temeli bulunuyor. Türkiye’nin Somali’deki yeri, asla siyasi bir yer değil. İki ülke ilişkisi, menfaat temelli olmadı” dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı eğitim alan Nur, Türkiye-Somali ilişkilerinde kırılma noktasının, o dönemde Başbakan olan Tayyip Erdoğan’ın 2011’deki Somali ziyareti olduğunu belirtti. Türkiye’nin izlediği politikalarla Batılı ülkelerin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiyi tamamen değiştirdiğini söyleyen Nur, birçok Somalili öğrencinin Türkiye’de eğitim aldığını vurgulayarak, “Türkçe, Somali’nin ikinci dili oldu’ desek yalan olmaz. Ben bile artık Türkçe rüyalar

görüyorum” dedi.

Adalet Bakanı’ndan tebrik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Nur ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını ileten Gül, “Her zaman yanınızdayız sizlerin. Başarılar diliyorum” dedi.