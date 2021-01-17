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17.01.2021 - 23:05 | | AA

Son dakika... AB, Rusya'dan Navalnıy'ı serbest bırakmasını istedi!

Avrupa Birliği (AB), Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Son dakika... AB, Rusya'dan Navalnıy'ı serbest bırakmasını istedi!

 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Navalnıy'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti. 

Michel, "Rus makamlarına Navalnıy'ı acilen serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya mesajında aynı çağrıyı tekrarlayarak, Navalnıy'ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. 

Borrell mesajında, "Yargının siyasileşmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi. 

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında gözaltına alınmıştı.

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