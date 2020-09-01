MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Alarm veriyor! Fransa'da durum kötüye gidiyor
ABONE OL
01.09.2020 - 22:34 | | AA

Son dakika... Alarm veriyor! Fransa'da durum kötüye gidiyor

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 982 vaka görüldü.

Son dakika... Alarm veriyor! Fransa'da durum kötüye gidiyor

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 982 artışla 286 bin 7'ye yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 661'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 424'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 604 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının artmaya devam ettiği ülkede, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3'e yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

İş yerlerinde maske zorunluluğu

Çalışma Bakanlığının aldığı kararla, ülke genelinde iş yerlerinde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi. Buna göre personel, yemeğini ve içeçeklerini iş yerinde sadece belirlenen yerlerde tüketebilecek.

Yolda yürürken, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vurulduAdıyaman'da yolda yürüyen Ahmet Eren, yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Ayağından yaralanan Eren hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı miilipiyangoonline'da

1 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı miilipiyangoonline'da

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

Son dakika: Konya'da yeni corona virüs kararları

Son dakika: Konya'da yeni corona virüs kararları

Sıradaki Haber