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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü!
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21.07.2020 - 09:33 | | AA

Son dakika... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü!

Gelen son dakika haberine Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Son dakika... Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 İHA düşürdü!

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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