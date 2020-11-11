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11.11.2020 - 11:26 | | AA

Son dakika: Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre, Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin öldüğünü duyurdu.

Son dakika: Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife hayatını kaybetti!

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kraliyet Divanı, Başbakan Halife bin Selman Al Halife'nin ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Başbakan'ın cenaze töreninin naaşı ülkeye getirildikten sonra sınırlı sayıda katılımla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede bir hafta yas ilan edildiği, bayrakların yarıya indirildiği ve hükümet dairelerinin yarından itibaren üç gün kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Al Halife'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgiye yer verilmedi.

DÜNYANIN EN UZUN BAŞBAKANLIK YAPAN KİŞİSİYDİ

Bahreyn Başbakanı Al Halife, 1971'den beri görevi yürütüyordu.

Al Halife, 1962'de Manama Belediye Başkanlığı, 1970'de Devlet Konseyi Başkanlığı, 1971'de ülkenin bağımsızlığına kavuşmasıyla da Bahreyn Kralı Şeyh İsa bin Selman Al Halife tarafından Bahreyn Başbakanı olarak atandı.

Üç çocuk babası Al Halife, 49 yıldır yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre görev yapan seçilmemiş başbakanı ünvanını taşıyordu.

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