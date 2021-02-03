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03.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Son dakika... Biri oyuncu 4 kadın! Taciz mesajları bitirdi

ABD’li ünlü rockçı Marilyn Manson, oyuncu Evan Rachel Wood ve dört kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Bunun üzerine müzik şirketi, Manson ile anlaşmasını iptal etti. Şarkıcı rol aldığı dizinin kadrosundan da çıkarıldı.

Son dakika... Biri oyuncu 4 kadın! Taciz mesajları bitirdi

ABD’li ünlü rock şarkıcısı Marilyn Manson (52) beş kadına cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Manson, aralarında eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood’un da bulunduğu beş kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Wood, önceki gün Instagram’da yaptığı açıklamada, 2018’de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi önünde istismar edildiğine dair ifadesinde ismini gizlediği istismarcının Marilyn Manson olduğunu belirtti. Wood, “Tacizcimin adı, dünyada Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni taciz etmeye başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti” dedi.

‘Tecavüz etti’

Manson’ın teslimiyetçi davranması için beynini yıkadığını ve kendisine tecavüz ettiğini belirten aktris, şarkıcıdan zarar gören başka kadınların da
olduğunu öğrenmesinin ardından sessizliğini bozmaya karar verdiğini söyledi.

Bu açıklamanın ardından modeller Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, fotoğrafçı Ashley Walters ve adını sadece Gabriella olarak veren sanatçı bir kadın da Manson’ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını Instagram’da açıkladı. Bu iddiaların ardından Manson’ın bağlı olduğu müzik şirketi ‘Loma Vista Recordings’ şarkıcıyla bağlarını kopardığını duyurdu. Manson’ın ‘American Gods’ dizisinin kadrosundan da çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca Kaliforniya Senatörü Susan Rubio soruşturma yapılması için polise çağrıda bulundu.

İddiaları reddetti

“Aykırı rock yıldızı” olarak da tanımlanan Marilyn Manson ise dün Instagram’da yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti. Tüm ilişkilerinin ‘tamamen rızaya dayalı’ olduğunu belirten Manson, “Bu iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır” dedi. Manson’ın geçen yıl evlendiği Lindsay Usich’in de Instagram’daki bu paylaşımı beğenerek eşine destek olması dikkati çekti. Asıl adı Brian Hugh Warner olan şarkıcı, adını ünlü oyuncu Marilyn Monroe ile seri katil Charles Manson’dan aldı.

‘Kan anlaşması yapmak istedi’

Şarkıcıyı suçlayanlardan Gabriella, Manson’ın iki elini de kırık camla keserek onunla bir “kan anlaşması” yapmak istediğini söyledi. Ashley Walters ise şarkıcının ortaklarıyla da cinsel ilişkiye girmesi için kendisini zorladığını öne sürdü. Ashley Lindsay Morgan, Yahudi olmasına rağmen Manson’ın kendisini Nazi eşyalarını satın almaya zorladığını belirtti.

Söz konusu dört kadın da Manson’ın kendilerine zorla uyuşturucu verdiğini, beyinlerini manipüle ederek psikolojik şiddet uyguladığını vurguladı. Kadınlar şarkıcıyla yaşadıkları ilişkinin ardından travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

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