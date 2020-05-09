Son dakika... Canlı Blog: Gündeme bomba gibi düştü! 'Ölmesini istedim...'

Dünya üzerinde corona virüs bulaşanların sayısı 4 milyonu geçti, can kaybının gelecek hafta 300 bini aşması bekleniyor. Modern tarihin en büyük felaketindeki tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

16.00 : Harry Potter filmlerinin yıldızı Miriam Margolyes'in İngiliz Channel 4 televizyonunda yaptığı bir yorum, ülke gündemine bomba gibi düştü.

78 yaşındaki oyuncu, corona virüse yakalanan Boris Johnson'ın ölmesini istediğini söyledi.

Hükümetin salgına karşı mücadelesi sorulan Harry Potter'ın Professor Sprout'u, şu ifadeleri kullandı:

"Dehşet verici, elbette dehşet verici. Rezalet, skandal. Demek istediğim, Boris Johnson'ın ölmesini istemekte zorluk çekmedim. Onun ölmesini istedim."

14.45 : İran'da bir günde 48 ölüm gerçekleşti, 1529 vaka tespit edildi. Can kaybının 6 bin 589'a yükseldiği İran'daki pozitif testlerin sayısı ise 106 bin 220.

14.10 : BİSİKLETLİ PROTESTO





Slovenya'da binlerce bisikletli kısıtlamaları protesto etti.

Ülkenin başkenti Ljubliana'da binlerce bisikletli ülkede Mart ortasından bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını protesto eti.

Slovenya, iki hafta önce kısıtlamaları bir parça esnetti ancak eylemciler Başbakan Janez Jansa'yı, salgını özgürlükleri kısıtlamak için bir bahane olarak kullanmakla suçluyor.

Şu ana kadar ülkede 1450 vaka tespit edildi ve 100 kişi öldü.

13.30 : Avrupa ülkesi Belçika'da günlük corona virüs ölümleri iki haneye indi.

76 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 8 bin 581'e ulaştı.

Son 24 saatte 585 testin pozitif çıktığı Belçika'da, 18 Mayıs'ta okullar kademeli açılacak. Belçika'da toplam 52 bin 596 vaka kayıtlara geçmiş durumda.

12.30 : IVANKA TRUMP'IN ASİSTANI POZİTİF





ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın asistanı corona virüse yakalandı.

CNN, Covid-19 testinin pozitif çıktığı asistanın yaklaşık iki aydır Ivanka Trump ile çalıştığını ve herhangi bir corona virüs belirtisi göstermediğini bildiriyor.

Ivanka Trump ile yine Başkan Trump'ın başdanışmanı olan eşi Jared Kushner'ın testleri ise, negatif çıktı.

ABD lideri Trump'ın yaverine Perşembe günü Covid-19 teşhisi konulmasından bir gün sonra, yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsünün de dün corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

İngiliz Dailymail gazetesi ise, ABD Gizli Servisi'nin 11 çalışanında corona virüs görüldüğünü aktarıyor.

12.15 : İspanya'da günlük Covid-19 ölümleri yeniden 200'ün altına düştü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 179 artışla 26 bin 478'e çıktı. İspanya, Cuma günü 229 ölüm bildirmişti.

Avrupa ülkesindeki vaka sayıları da giderek azalıyor. Bir günde yalnızca 721 test pozitif çıktı, toplam vaka 223 bin 578 oldu.



11.35 : ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE YARDIM TEKLİFİ





Çin lideri Xi Jinping, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a yolladığı mesajda, corona virüs salgınıyla mücadelede yardım önerdi.

Komünist Parti'nin başlıca yayın organlarından Global Times'ın haberine göre Xi, Çin'in "Kuzey Kore'nin ihtiyaçları temelinde" yardım sağlayabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'de corona virüs salgınının durumuyla ilgili çok fazla bilgi yok.

Ülke bir çok kez herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmadığını ve bunu sıkı önlemler ve sınırların kapatılmasına borçlu olduğunu söyledi.

Güney Koreli istihbarat yetkilileri ise, komşu Çin'le bağlantılarına dikkat çekerek, Kuzey Kore'de hastalık görülmemesinin pek muhtemel olmadığını vurguluyor.

10.50 : Rusya'da bir günde 10 bin 817 test daha pozitif sonuç verdi, toplam vakalar 198 bin 676'ya yükseldi.

Hafta içinde 11 bin 231 vakayla rekor kırılan ve üst üste altıncı günde de 10 bini aşkın vaka bildiren Rusya, halihazırda ABD'nin ardından salgının yeni merkezi konumunda.

Rusya'da son 24 saatte 104 insan daha yaşamını yitirdi ve can kayıpları 1827'ye ulaştı.

09.40 : KAWASAKI İLK KEZ CAN ALDI





ABD'nin New York eyaletinde beş yaşındaki bir çocuğun ölümünün, bazı ülkelerde ortaya çıkan ve Covid-19 ile bağlantılı olabileceği düşünülen yeni rahatsızlıktan ölen ilk vaka olabileceği belirtiliyor.

Bu yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor. Kawasaki hastalığında orta büyüklükteki damarlarda inflamasyon gelişiyor ve damarlar şişiyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, Cuma günü yaptığı açıklamada, beş yaşındaki çocuğun ölümünün sağlık bakanlığınca araştırıldığını söyledi.

Cuomo, eyalette 73 çocuğun enfekte olduğunu ve olayın ciddiye alınması gerektiğini kaydetti. Vali, "Nadir de olsa Covid bulaşmış bazı çocuklarda Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer semptomlara rastlıyoruz" dedi.

08.00 : Hollanda'nın kuzeyindeki Sneek Mülteci Kabul Merkezi, 22 sığınmacıda corona virüs saptanması üzerine, katantinaya alınarak dış dünyaya kapatıldı.

Hollanda hükümeti, hafta başında merkezde kalan yaklaşık 600 sığınmacının test edilmesini kararlaştrıdı.

Koronavirüs testi uygulanan 100 kişiden 22'sinde sonuçlar pozitif çıktı.

Koronavirüs saptanan mülteciler, ayrı bir bölümde karantinaya alınırken, Cuma öğleden sonra kampa giriş çıkışlar da kapatıldı.

Yönetim, merkezde kalan tüm mültecilere corona virüs testi uygulanacağını açıkladı.Merkezde kalan korona hastalarının hafif şikayetlere sahip oldukları ve bu nedenle hastaneye kaldırılan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

06.45 : Avustralya'da bir hastanın daha ölmesiyle can kaybı 98'e çıktı. Sydney’deki bakımevinde corona virüse yakalanan 92 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 757 bin test yapılan ülkede, teşhis konulan 6 bin 919 Avustralyalıdan 6 bin 79’u iyileşti. Halen 21’i yoğun bakımda, toplam 840 aktif vakanın var.

Corona virüs salgınını durduran Yeni Zelanda'da ise, 7 bin 204 günlük testte iki yeni vaka ortaya çıktı. Yeni Zelanda'da halihazırda 102 aktif vaka var.

05.20 : CAMİLER AÇILDI





Corona virüs salgını nedenlyle camileri kapatma kararı alan birçok ülke bugün Cuma namazı için camileri yeniden açtı.

Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde camiler sterilize edildikten sonra açıldı, namaza gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları istendi.

İran'da 180 bölgede camiler açılırken, Tahran'da ve salgından kötü etkilenen diğer bölgelerde kapalı kaldı.

Bangladeş'te sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla Perşembe günü camiler açıldı.

Güney Sudan, Cezayir, Tunus ve Fas'ta ise camiler Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

03.00 : Arjantin'de daha önce üç kez uzatılan karantina, bu kez 24 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta ilan edilen önlemlerle salgının kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 293 can alan Covid-19, şu ana kadar 5 bin 611 kişide görüldü.



01.30 : BREZİLYA'DA REKOR ÖLÜM





Brezilya'yı kasıp kavuran corona virüs salgını bir günde 804 can aldı. En yüksek ölümün gerçekleştiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 bini geçti.



Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve fanatik taraftarlarının karantinaya karşı çıktığı Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, corona virüse yakalananların sayısı 146 binden fazla.

Brezilya'daki günlük vakalar da yine 10 bini aştı ve 10 bin 199 teşhis konuldu.



00.50 : Yemen'deki isyancı grup Husiler, ellerinde tuttukları başkent Sana'da yeni corona virüs vakasının tespit edildiğini bildiriyor.

Aden'den gelen bir kişinin testi pozitif çıktı, böylece Husi kontrolündeki vakalar ikiye yükseldi. Daha önce Covid-19 hastası bir Somalili otelde ölü bulunmuştu.

00.20 : Brezilya'nın ardından Güney Amerika'da corona virüsün en hızlı yayıldığı ülke olan Peru'da 3 bin 321 test daha pozitif sonuç verdi, vakalar 61 bini aştı.

Covid-19'un bir günde 87 can aldığı Peru'da, ölenlerin sayısı da 1714'e ulaştı.

Karantina tedbirlerini 24 Mayıs'a kadar uzatma kararı alan Lima yönetimi, cadde ve sokaklara 150 bin asker konuşlandıracak.

Peru, 16 Mart'ta acil durum ve karantina ilan etmişti.