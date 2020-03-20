Son dakika - Canlı Blog: İtalya corona kabusu yaşıyor! 4032 kişi hayatını kaybetti

21:39 Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve bir yılı aşkın süredir aralıksız devam eden cuma gösterileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu hafta ilk kez yapılamadı.



21:13 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.



20.41: Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

20:36 Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı.

20.21: İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi



20.11: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.

20.09: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.

19:28 ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.



19.24: New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.

18:37 Yeni tip koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.

18.24: Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



18. 23: Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.



18.22: Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.



