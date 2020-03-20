Son dakika - Canlı Blog: İtalya corona kabusu yaşıyor! 4032 kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberleri ile corona virüs tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Covid-2019'un bulaştığı insan sayısı 256 bini aşarken, ölü sayısı ise 10 bin 500 oldu. İtalya'da ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi. İşte yaşanan gelişmeler...
21:39 Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve bir yılı aşkın süredir aralıksız devam eden cuma gösterileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu hafta ilk kez yapılamadı.
21:13 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.
20.41: Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.
20:36 Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştı.
20.21: İngiltere’de koronavirüs önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi
20.11: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 627 kişi artarak 4032'ye yükseldi.
20.09: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210'a yükseldiği bildirildi.
19:28 ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.
19.24: New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.
18:37 Yeni tip koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da halkın sokağa zorunlu olmadıkça çıkmamasını denetlemek üzere askerlerin şehir merkezlerinde görevlendirilmesi planlanıyor.
18.24: Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
18. 23: Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.
18.22: Orta Afrika ülkesi Gabon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.