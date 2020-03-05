Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'da! Tarihi zirve bekleniyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün gerçekleşecek İdlib zirvesindeki tüm gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.

13.20 : Dokuzuncu yılını doldurmak üzere olan Suriye iç savaşında, bugüne kadarki en kritik buluşma Moskova'da gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetini taşıyan uçak, az önce Rusya'nın başkenti Moskova'ya indi.

Milliyet'ten Kıvanç El, İdlib geriliminin masaya yatırılacağı zirvede Erdoğan'ın Kremlin Sarayı'nda Rusya lideri Vladimir Putin tarafından resmi törenle karşılanacağını bildiriyor.

Taslak programa göre, Erdoğan ve Putin baş başa 1 saat, heyetler arası olarak da 1.5 saat görüşecek. Ancak bu sürenin aşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Liderler Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'teki son durumu haritalı ve görüntülü olarak ele alacak ve ateşkes için formül arayacak.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik ediyor.

KREMLİN'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

12.40 : Kremlin sarayı girişinde tüm gazeteciler ve konuklar termal kamera ile kontrol edilerek içeri alındı. Önlemlerin koronavirüs salgını çerçevesinde olduğu ve bir süredir uygulandığı kaydedildi.

TİMES: ERDOĞAN AVRUPA'DAN DESTEK ALMAYA BAŞLADI

12.25 : İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bir bölge oluşturulması talebine Avrupa'dan destek almaya başladığını bildiriyor.

Gazete, Hollanda'nın Suriye'nin kuzeybatısında uçuşa yasak bir bölge oluşturulması çağrısı yaptığını belirtiyor. Times, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un, "Bu, Suriye savaş uçağı ya da helikopteri olmaması anlamına geliyor. Bir başka deyişle İdlib üzerinde Esad için uçuşa yasak bölge" dediğini aktarıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bir gün önce Türkiye sınırındaki baskıyı azaltmak amacıyla Suriye içinde evlerinden göçenler için İdlib'de bir güvenli bölge oluşturulmasını talep ettiğini hatırlatan The Times, söz konusu çağrılanı Moskova'daki kritik randevu öncesinde geldiğine dikkat çekiyor. Görüşmede büyük ihtimalle İdlib'in kaderine karar verileceğini belirten gazete şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın, evlerini terketmiş yüz binlerce Suriyelinin Esad'ın ilerleyişinin devam etmesi halinde sınıra akın etmesini önlemek için Türkiye'nin kontrolündeki bir tampon bölge talep etmesi bekleniyor. Erdoğan partisinin parlamento toplantısında yaptığı konuşmada, müzakere pozisyonunu AB'nin desteğiyle ilişkilendirdi ve 'Avrupa ülkeleri sorunu çözmek istiyorlarsa Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi ve insani çözüme destek verir' dedi."