Son dakika: Atina'da panik! 'Türk savaş gemileri harekete geçti'

Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, Doğu Akdeniz'de korsan bir anlaşmaya imza attı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu anlaşma 4 başlıkta yok hükmünde:

1-) ADALAR YETKİ ALANI OLUŞTURAMAZ: Türkiye, Yunan adalarının karasuları dışında deniz yetki alanı oluşturamayacağını belirtti. Buna göre bölgedeki Yunan adaları dikkate alınarak Mısır ile Yunanistan arasında deniz sınırı belirlenemez. Uluslararası yargı kararlarını örnek gösteren Türkiye, kendi deniz sınırlarını bölgedeki Yunan adalarını dikkate almadan ana karalar göz önünde tutarak belirlemiş durumda.

2-) BM'YE BİLDİRDİĞİMİZ DENİZ SINIRLARINA AYKIRI: İki ülke arasında imzalanan korsan anlaşma, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de BM'ye bildirdiği deniz sınırlarını ihlal ediyor.

3-) TÜRKİYE-LİBYA DENİZ SINIRINI İHLAL EDİYOR: Korsan anlaşma; Türkiye'nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını da ihlal ediyor.

4-) TPAO RUHSATLARI DA İHLAL EDİLİYOR: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, Akdeniz'de petrol arama için aldığı ruhsatlar da korsan anlaşma ile ihlal ediliyor.

TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX

Türkiye bu iki ülkeye karşı yeni bir Navtex ilan etti. Türkiye, atış eğitimleri için 10-11 Ağustos tarihleri arasında Antalya'nın Akdeniz açıklarında yeni bir Navtex yayınladı.

YUNAN MEDYASI: TÜRK DONANMASI HAREKETE GEÇTİ

Bölgede hareketlilik devam ederken, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenme mevcut olduğunu duyurdu. Yunan medyası "Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege'ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz'ında" haberini paylaştı. Yunanlılar, Aksaz'dan harekete geçebilecek gemilerden endişe ediyorlar.

ERDOĞAN DA KONUŞTU

Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşma sonrası dün Cuma çıkışı Ayasofya Camii önünde basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmasının yok hükmünde olduğunu söyledi. Erdoğan, Merkel'in ricası sonrası sondajı durduklarını ve Atina ile müzakereye açık olduklarını ancak Yunanistan'ın sözünde durmadığını ifade etti ve "Biz sondaj çalışmalarına yeniden başladık ve Barbaros Hayrettin'i göreve gönderdik" dedi.