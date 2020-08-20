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20.08.2020 - 17:29 |

Son dakika... Dünyada ilk haber! Trump'ın kara kutusu tutuklandı

ABD liderinin kampanyasına yön veren ve başkanlığının ilk yıllarında strateji danışmanlığı da yapan aşırı sağcı isim dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Son dakika... Dünyada ilk haber! Trump'ın kara kutusu tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski strateji danışmanı Steve Bannon tutuklandı.

Steve Bannon New York'taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Bannon'la birlikte üç kişiye daha "bağışçıları yüz binlerce dolar dolandırmak" suçlaması yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Duvarı biz inşa ediyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada 25 milyon dolar para toplandığı duyuruldu.

Açıklamada Steve Bannon'ın banka hesabına kampanyadan 1 milyon dolardan fazla para yatırıldığı, Bannon'ın bu paranın bir kısmını kişisel harcamaları için kullandığı belirtildi.

Bannon ilerleyen saatlerde yargıç karşısına çıkacak.

Kaynak: BBC Türkçe

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