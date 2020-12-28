28.12.2020 - 10:21 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Ermenistan uslanmıyor! Azerbaycan mevzisine saldırdılar
Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan milisleri Hocavend yakınlarında saldırı düzenledi, bir asker hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren altı milisin yok edildiğini duyurdu.
Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Hocavend ilinin Ağdam köyü istikametinde 6 kişilik Ermeni grubun, Azerbaycan askerlerine saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı kaydedildi.
Saldıranların yasa dışı silahlı grup ya da bölgeden ayrılması gereken Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinden olduğu ihtimalinde durulduğu aktarılan açıklamada, "benzer durumların tekrarlanması halinde ciddi tedbirlerin alınacağı" uyarısında bulunuldu.
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