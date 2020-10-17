MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrasında Aliyev'den açıklama
ABONE OL
17.10.2020 - 09:29 |

Son dakika: Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrasında Aliyev'den açıklama

Son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Son dakika: Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrasında Aliyev'den açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Aliyev'in konuşmasının satır başları:

"Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." 

"Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor."

"Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı."

İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversitelerin açılışı ile ilgili son dakika gelişmeleri

Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 Üniversitelerin açılışı ile ilgili son dakika gelişmeleri

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Son dakika... İl il yağmur uyarısı geldi! MGM'den flaş açıklama

Son dakika... İl il yağmur uyarısı geldi! MGM'den flaş açıklama

Sıradaki Haber