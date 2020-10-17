Son dakika: Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrasında Aliyev'den açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın alçak saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yapıyor. Aliyev'in konuşmasının satır başları:

"Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz."

"Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor."

"Füzuli şehri işgalcilerden kurtarıldı."