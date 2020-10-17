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17.10.2020 - 09:47 |

Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör devleti Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'deki masum sivilleri hedef alan alçak saldırısını lanetliyorum, kınıyorum. Ermenistan'ın bu kalleşliklerine sessiz kalan uluslararası camiaya rağmen Türkiye olarak her zaman, her şartta Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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