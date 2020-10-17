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17.10.2020 - 11:49 | | AA

Son dakika... Türkiye-Azerbaycan arasında kritik görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Son dakika... Türkiye-Azerbaycan arasında kritik görüşme

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları sonrası Türkiye-Azerbaycan arasında son dakika görüşmesi gerçekleştirildi.

Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

"İnşallah ölürsün" diyerek tepki gösterdiler!Kayseri'de iki kişi, çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yaptı. Otomobilden çıkarılan yaralının yakınları, "İnşallah ölürsün" diyerek şahsa tepki gösterdi.
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