17.10.2020 - 11:49 | | AA
Son dakika... Türkiye-Azerbaycan arasında kritik görüşme
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.
Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları sonrası Türkiye-Azerbaycan arasında son dakika görüşmesi gerçekleştirildi.
Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.