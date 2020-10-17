17.10.2020 - 10:53 | | DHA
İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Ermenistan’ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.