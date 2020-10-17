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17.10.2020 - 10:53 | | DHA

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Ermenistan’ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

Gence intikamı böyle alındı!Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gence'deki sivilleri hedef alan Ermenistan'a karşı saldırılarına ilişkin yeni görüntü yayınladı.
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