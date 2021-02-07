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07.02.2021 - 10:38 | | AA

Son dakika... Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem!

Gelen bir son dakika haberine göre, Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem!

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi. Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Trafik magandası kameradaArnavutköy'de, ara sokakta 'drift' yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları bir arkadaşının cep telefonuna saniye saniye kaydettirdi.
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