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08.06.2020 - 12:25 |

Son dakika... GKRY Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılmasını kınadı!

Gelen son dakika haberine göre, Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasıyla ilgili provovakatif olayın ardından Rum Kesimi Yönetimi kınama mesajı yayınladı.

Son dakika... GKRY Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılmasını kınadı!

Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasıyla ilgili provovakatif olayın ardından Rum Kesimi Yönetimi kınama mesajı yayınladı. Rum Hükümet Sözcü Nikos Kusios, camiye Bizans bayrağı asılmasının güvenlik güçleri soruşturulduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Olaya Türkiye ve KKTC'den tepki gelirken, Rum Kesimi'nden de kınama mesajı yayınlandı. Olayla ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcü Nikos Kusios, camiye Bizans bayrağı asılmasının güvenlik güçleri tarafından soruşturulduğunu belirtti. Türkiye'den ve KKTC'den yapılan kınamaların 'aşırı' olduğunu öne süren Kusios, "Böyle bir olaya aşırı önem veriliyor" dedi. Rum medyası, söz konusu olayı "Larnaka'da camiye Bizans bayrağı konması gereksiz karışıklık yarattı", "Bu sefer de Larnaka'da yeni olay" başlıklarıyla duyurdu.

Türkiye'de ilk! Sosyal mesafeli araba partisiANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin yoğun talebi üzerine araba partisi düzenlendi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen partide eğlence severler sosyal mesafe kurallarıyla araçlarında müziğin tadını çıkardı.
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