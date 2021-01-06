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06.01.2021 - 00:37 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Grammy Ödülleri ertelendi!

Dünyanın en prestijli müzik ödül töreni olan Grammy Ödülleri, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Son dakika... Grammy Ödülleri ertelendi!

Rolling Stone dergisi ve Variety'nin haberine göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 31 Ocak için belirlenen Grammy Ödülleri töreni ertelendi.

İki kuruluş, müzik endüstrisinin en yüksek ödülleri olan ve bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek törenin Mart ayında yapılabileceğini söyledi.

Grammy'leri düzenleyen Ulusal Kayıt Sanatları ve Bilimleri Akademisi henüz yorum yapmadı.

Düzce'de yanan ev kullanılamaz hale geldiDüzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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