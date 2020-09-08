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08.09.2020 - 08:48 |

Son dakika: Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü!

ABD'de beklenen oldu ve bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşandı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı. Sıcaklık bir günde 33 derece birden düştü.

Son dakika: Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti, sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Hava Forum’un aktardığına göre, Pazartesi günü kavurucu sıcaktan bunalan halk saatler içerisinde gelen dondurucu soğuk hava ile adeta şok geçirdi.

Gerçekleşen bu enteresan hava olayı sebebiyle, Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti. Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından Perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

Son dakika: Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü

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