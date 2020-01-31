MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Koronavirüs aşısı için tarih verildi
ABONE OL
31.01.2020 - 17:39 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Fransa'daki ünlü Pasteur Enstitüsü, dünyayı titreten salgın için hazırlanacak aşının 20 ay alabileceğini duyurdu. Almanya Araştırma Bakanlığı da, aşının geliştirilmesinin aylar süreceğini ilan etti.

Son dakika... Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Dünya çapında vaka sayısının 10 bini aştığı koronavirüs salgınında en çok merak edilen sorunun yanıtı, ilk kez verildi.

Fransa'daki ünlü Pasteur Enstitüsü'deki bilim insanları, koronavirüs aşısının 20 ayda geliştirilebileceğini açıkladı. Enstitütüden Christophe D’Enfert, halihazırda aşı üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek de, aşıyla ilgili açıklama yaptı. Alman Bakan, aşının bulunmasının aylar alabileceğini aktardı.

Şimdiye kadar 213 hastanın ölümüne yol açan koronavirüs, bugün itibariyle 23 ülkeye yayılmış durumda. Yalnızca Çin'deki vaka sayısı 9 bin 800'ü aşkın. İlk kez Aralık ayında görülen ölümcül virüs, '2019-nCoV' olarak adlandırılıyor.

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber