Son dakika... Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Dünya çapında vaka sayısının 10 bini aştığı koronavirüs salgınında en çok merak edilen sorunun yanıtı, ilk kez verildi.

Fransa'daki ünlü Pasteur Enstitüsü'deki bilim insanları, koronavirüs aşısının 20 ayda geliştirilebileceğini açıkladı. Enstitütüden Christophe D’Enfert, halihazırda aşı üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek de, aşıyla ilgili açıklama yaptı. Alman Bakan, aşının bulunmasının aylar alabileceğini aktardı.

Şimdiye kadar 213 hastanın ölümüne yol açan koronavirüs, bugün itibariyle 23 ülkeye yayılmış durumda. Yalnızca Çin'deki vaka sayısı 9 bin 800'ü aşkın. İlk kez Aralık ayında görülen ölümcül virüs, '2019-nCoV' olarak adlandırılıyor.