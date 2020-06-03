Son dakika... Londra'da araçlı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sloane Meydanı'nda bugün bir araçlı saldırı gerçekleşti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, hemen bölgeyi kordon içerisine aldı ve etraftakileri tahliye etti.

Yapılan açıklamada, iki kişiye çarpan sürücünün gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye taşındığı açıklandı.

İlk bilgilere göre, saldırının terör bağlantısı yok.