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03.06.2020 - 17:25 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Londra'da araçlı saldırı

İngiltere'nin başkentinde aracıyla iki yayaya çarpan sürücü gözaltına alındı, polis bölgeyi tahliye etti.

Son dakika... Londra'da araçlı saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sloane Meydanı'nda bugün bir araçlı saldırı gerçekleşti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, hemen bölgeyi kordon içerisine aldı ve etraftakileri tahliye etti.

Yapılan açıklamada, iki kişiye çarpan sürücünün gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye taşındığı açıklandı.

İlk bilgilere göre, saldırının terör bağlantısı yok.

Ölümcül pusu! Operasyon başlatıldıLibya'da bu sabah havalimanını kurtarmak için operasyon başlatıldı, yoğun bombardıman ve çatışma sesleri geliyor. Ölümcül pusunun görüntüleri ise sosyal medyada yayınlandı.
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