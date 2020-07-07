Son dakika: Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok'

Miçotakis, Attika bölgesinde yayın yapan Skai Radyo’ya yaptığı açıklamada Türk-Yunan ilişkilerine değindi.

Türkiye ve Yunanistan’ın aralarındaki farklıklara rağmen konuşabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Miçotakis, “Bizler komşuyuz, önemli farklılıklarımız var ancak bu konuşmamamız gerekir anlamına gelmiyor.” dedi.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan telefon görüşmesinin kendi inisiyatifi ile gerçekleştiğini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda hiçbir müdahalesi bulunmadığını belirten Miçotakis, “Şansölye’yi bilgilendirmiştim. Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok. Resmi kurumsal iletişim kanallarımız yeniden çalışıyor ve danışmanlarımız konuşabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Avrupa Birliği’nin (AB), 1 Temmuz’dan itibaren “güvenli” kabul ettiği ve sınırlarını açma kararı aldığı ülkeler arasına Türkiye’nin dahil edilmemesiyle ilgili sorular üzerine, AB’nin Türkiye ile diyalogunun farklı bir mesele olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin listenin dışında bırakılması için direten ülke Yunanistan değildi.” diye konuştu.

Kıbrıs sorununa değinen Miçotakis, bu konunun Türk-Yunan ilişkilerine etkisi olduğunu kaydederek, “Yunanistan, inkar edilemez egemenlik haklarını, kendi uygun gördüğü şekilde koruyacak. Diplomatik çözümde ısrar ediyorum.” ifadelerini kullandı.