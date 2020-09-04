Son dakika... NATO'dan yeni Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO'dan Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin açıklama geldi.



NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg "Doğu Akdeniz'le ilgili teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Teknik gröüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.