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04.09.2020 - 13:54 | | AA

Son dakika... NATO'dan yeni Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başladığını, henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform" dedi.

Son dakika... NATO'dan yeni Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO'dan Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg "Doğu Akdeniz'le ilgili teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Teknik gröüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.

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