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22.05.2020 - 13:16 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarındaki evlerin üstüne çakılan uçakta, 107 kişi bulunuyordu. İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Son dakika... Pakistan'da yolcu uçağı düştü
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü
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Pakistan'da bir yolcu uçağı, inmesine 1 dakika kala Karaçi kentindeki Model bölgesinin yakınlarına düştü.

Yerel medya, Pakistan Havayolları'na ait uçağının 99 yolcu ve 8 mürettabat taşıdığını bildiriyor.

Karaçi'deki havalimanı yakınlarında evlerin üstüne çakılan uçağın modeli, Airbus A320.

Uçağın Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeyi planladığı ancak Karaçi'ye düştüğü öğrenildi. 

Pakistan Uluslararası Havayolları sözcüsü, kazayla ilgili yaptığı açıklamada uçakta 107 kişinin bulunduğunu doğruladı.

İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Yolcu uçağının Lahor kentinden kalktığı ve Karaçi'ye inmeye çalışırken düştüğü gelen bilgiler arasında.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Airbus, kaza hakkında yorum yapmadı.

Son dakika... Pakistanda yolcu uçağı düştü

 

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