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18.11.2020 - 14:57 |

Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Son dakika haberine göre, Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

Son dakika: Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi. 

Koronavirüs aşısının etkinliğimim yaşi ırk ve etnik kökenlere genel olarak uyumlu olduğu açıklandı. Yan etkilerinin genellikle ılımlı olduğunu ve hızla ortadan kalktığı bildirildi. Koronavirüs aşısı içim ABD'de acil kuonayı başvurusunun günler içinde gerçekleşmesi planlanıyor. Bu yıl 50 milyon doz aşı üretimi. Gelecek yıl 1.3 milyar doz aşı üretimi bekleniyor.

Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kurulmuştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söylemişti.

DİĞER AŞILAR

Son olarak Çin şirketi Sinovac, Türkiye'de de denemeleri süren CoronaVac adlı aşının birinci ve ikinci faz sonuçlarının başarılı olduğunu, aşının acil kullanıma uygun olduğunu açıklamıştı.

Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın yetkilileri de, geliştirdilkleri koronavirüs aşının, Covid-19 hastalığına karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını söylüyor.

Rus yetkililere göre, Ağustos ayında tescil edilen ve Moskova'nın "dünyanın ilk koronavirüs aşı" olarak lanse ettiği Sputnik V'in başarı oranı da yüzde 92.

Bebeğini düşmekten son anda kurtardıVietnam'da bir anne, 10 aylık bebeğini yataktan düşmek üzereyken son anda kurtardı.
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