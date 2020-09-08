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08.09.2020 - 09:49 |

Son dakika: Resmi televizyondan iddia: Sınırı geçerken yakalandı!

Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın, dün başkent Minsk'te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürülmüş; yerel medya, olay yerindeki tanıklara dayandırdığı haberinde, Kolesnikova'nın bir minibüse bindirilerek götürüldüğünü bildirmişti. Son dakika haberine göre Belarus devlet medyası, Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika: Resmi televizyondan iddia: Sınırı geçerken yakalandı!

Maria Kolesnikova, Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya karşı 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinde güçlerini birleştiren kadın muhalif liderler arasındaydı.

9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet sonucu kabul etmeyerek protesto çağrısı yaptı. Lukaşenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerini aktaran Belaruslu medya kuruluşu Tut.by, kimliği belirsiz maskeli kişilerin Kolesnikova'yı zor kullanarak bir minibüse yerleştirdiğini bildirmişti.

Belarus devlet medyası, Maria Kolesnikova'nın Ukrayna sınırında gözaltına alındığını duyurdu. Belarus sınır görevlilerin Reuters haber ajansına aktardığına göre Kolesnikova, Salı günü sabahın ilk ışıklarında sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındı.  

Kolesnikova, muhalefetin seçimlerdeki adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya destek veren kadın siyasetçiler arasındaydı ve iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesiydi.

Hükümet yetkilileri, Koordinasyon Konseyi faaliyetleri nedeniyle muhalefet liderlerine, "devlet iktidarını ele geçirme ve ulusal güvenliğe zarar verme" hedefi güttükleri gerekçesiyle dava açmıştı.

Kolesnikova, Lukaşenko karşısında güçlerini birleştiren üç kadın siyasetçi arasında Belarus topraklarında kalan son kişiydi. Veronika Çepkalo ve başkanlık seçimlerinde yarışan Svetlana Tikhanovskaya, seçimlerin ardından ülkeden ayrılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 30'u kaymakam 40 kişiGelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak soruşturmaları sonrasında mülki idare amirliklerinde görevli 30'u kaymakam 40 kişiye görevden el çektirildi.
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