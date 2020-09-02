Son dakika... Rus muhalif lider Navalny Noviçok'la zehirlendi!

Rusya'da komaya girdikten sonra tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülen Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin test sonuçları açıklandı.

Almanya, Rusya'nın daha önce başka vakalarda da kullandığı Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini dünyaya duyurdu.

Berlin'in dünyaca ünlü Charite Hastanesi'nde tedavi gören 44 yaşındaki Navalny, Rusya içinde yaptığı bir uçak seyahati sırasında bayılmış ve başkent Moskova'ya giden uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.

Hastanede komaya giren Navalni'nin destekçileri, muhalif liderin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini söylüyordu.

Sosyal medyada Navalni'nin havalimanında sedyeyle ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Bir başka fotoğrafta ise Navalni'nin Tomsk havalimanındaki kafede elindeki kupayla bir şeyler içtiği görülüyordu.

Uçaktaki yolculardan Pavel Lebedev de Navalni'nin uçuşun başında tuvalete gittiğini ve uzun bir süre geri gelmediğini söyleyerek, "Kendini gerçekten hasta hissetmeye başladı. Onu geri getirmek için mücadele ettiler ve acı içinde çığlık atıyordu" dedi.

Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu belirten Rus doktorlar ise başta muhalif liderin durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmiş sonra fikir değiştirmişti.

Aleksey Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden. Navalni, Putin'in Birleşik Rusya Partisi için 'sahtekârlar ve hırsızlar çetesi' demişti. Muhalif lider, Haziran'da Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de 'darbe' diye tanımlamıştı.

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı. Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.